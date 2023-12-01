СМИ: в Париже мигранты вышли на акцию протеста на стройку олимпийского объекта

Как сообщает интернет-портал actu.fr, участники манифестации требуют легализации работников в стране и предоставления им соответствующих документов

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Нелегальные мигранты, участвующие в строительстве стадиона на окраине Парижа, который будет принимать состязания Олимпийских игр 2024 года, вышли на акцию протеста. Об этом сообщает интернет-портал actu.fr.

Участники манифестации, организованной ассоциациями в поддержку бездомных, зашли на закрытую территорию строящегося объекта и начали выкрикивать лозунги в поддержку нелегалов-строителей. Они требуют легализации работников в стране и предоставления им соответствующих документов. "Не будет документов - не будет Олимпийских игр!" - гласит один из лозунгов.

"Мы полны решимости продолжать борьбу с машиной эксплуатации и не сдаваться перед лицом подрядчиков, которые делают все возможное, чтобы умыть руки", - цитирует портал совместное заявление ассоциаций Gilets Noirs, CSP75, CSP20, CSP Montreuil, Droits Devant. Эти ассоциации уже организовывали аналогичную акцию протеста 17 октября на территории стройки - после нее документы выдали половине работающих на объекте нелегалов.

Стадион "Арена порт де Ла Шапель" является единственным олимпийским объектом, который строится с нуля в XVIII округе Парижа специально к открытию ОИ-2024. Он должен вмещать до 8 тыс. зрителей на спортивных состязаниях и до 9 тыс. зрителей в концертной конфигурации. В рамках Олимпиады на стадионе пройдут соревнования по бадминтону, художественной гимнастике, а в рамках Паралимпиады - соревнования по парабадминтону и паралимпийской тяжелой атлетике. Объект должен быть сдан весной 2024 года, после ОИ-2024 он станет домашней ареной баскетбольной команды "Париж баскетбол".