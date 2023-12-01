В пекинский зоопарк прибыла пара белорусских зубров

Китайская сторона обязалась обеспечить соответствующий уход за животными и информировать об условиях их содержания, рационе питания, приплоде

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Белоруссия передала Китаю пару европейских зубров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

"В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику в начале текущего года президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в качестве подарка был передан сертификат на двух белорусских зубров. Сегодня зубры из государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Беловежская пуща" благополучно доставлены в Китай и переданы в пекинский зоопарк "Цинчуань", - говорится в сообщении.

В преддверии передачи животных Минприроды Белоруссии и Национальное управление лесного хозяйства и степей КНР заключили соглашение, целью которого является охрана переданных в Китай самца и самки европейского зубра. Китайская сторона обязалась обеспечить соответствующий уход за животными и информировать об условиях их содержания, рационе питания, приплоде.

В настоящее время в Белоруссии существует 11 вольноживущих микропопуляций зубра, численность животных за годы независимости выросла более чем в семь раз, превысив 2,6 тыс. особей, в том числе 730 - в Беловежской пуще. В начале апреля, комментируя результаты очередного ежегодно подсчета животных, в национальном парке отметили, что "тенденция ежегодного увеличения численности зубров сохраняется".

Первые пять зубров прибыли в белорусскую часть Беловежской пущи в 1946 году. Они были переданы Советскому Союзу польской стороной по решению Международного общества по спасению зубров. Однако все животные являлись близкородственными и не давали жизнеспособный приплод. В 1949 году Советский Союз в обмен на белых медведей, лосей и верблюдов получил у Польши группу зубров другой родословной. В настоящее время европейский зубр внесен в Красную книгу Белоруссии. В польской части пущи были зарегистрированы 779 парнокопытных из семейства полорогих, к которому относится род бизонов, включающий и зубров.

Сейчас популяции зубров угрожает пограничная стена, возведенная Польшей на границе с республикой. По данным Минприроды, искусственный барьер уже привел к фрагментации уникальных реликтовых лесов, охраняемых местообитаний краснокнижных животных, обеднению генофонда их популяций, нарушению гидрологического режима прилегающих экосистем.