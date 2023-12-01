Более 42 тыс. человек примут участие онлайн во всероссийском "Казачьем диктанте"

Точное количество участников на очных площадках и в онлайн-формате станет известно 4 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 42 тыс. человек зарегистрировались для онлайн-участия во всероссийской патриотической акции "Казачий диктант". Об этом сообщили во Всероссийском казачьем обществе.

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант - 2023" пройдет с 1 по 3 декабря в двух форматах - очно и онлайн.

"На 1 декабря 42 347 человек зарегистрировались только на онлайн-тестирование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что точное количество участников на очных площадках и в онлайн-формате станет известно 4 декабря. В очном формате диктант пройдет в разных регионах России. Так, Крымский федеральный университет стал единственной площадкой региона по проведению диктанта. А в Астрахани мероприятие проходит в Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева, где в очном формате участие приняли 92 студента.

В Москве в очном формате диктант пройдет 3 декабря на площадке Российской государственной библиотеки. Онлайн-формат предполагает тестирование, на выполнение которого отводится 45 минут. Регистрация и доступ к вопросам диктанта открыты в дни проведения акции - с 1 по 3 декабря. По итогам акции все ее участники получат электронные сертификаты.

О диктанте

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант" проходит в четвертый раз. Ее проведут Всероссийское казачье общество при участии Союза казачьей молодежи России и поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, Федерального агентства по делам национальностей и федеральных министерств. В 2022 году в акции приняли участие около 280 тыс. человек из всех регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.