День первых прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

По словам руководителя "Движения первых" Григория Гурова, движение за первый год работы достигло значительных результатов: отделения организации открылись во всех 89 регионах России и объединили более 4 млн участников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Движение первых" провело на выставке-форуме "Россия" День первых. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Сегодня движение с размахом празднует День первых на ВДНХ. Для нас особенно важно, что он проходит на выставке "Россия", которая объединила в себе главные достижения нашей страны", - цитирует пресс-служба руководителя движения Григория Гурова.

Гуров отметил, что "Движение первых" за первый год работы достигло значительных результатов: отделения организации открылись во всех 89 регионах России и объединили более 4 млн участников.

"Мы помогаем школьникам и студентам колледжей развивать свои таланты и навыки в 12 направлениях: от культуры и искусства, волонтерства и туризма до профессии и своего дела. В рамках этих направлений в павильонах ВДНХ проходит множество активностей для юных посетителей выставки", - сказал Гуров.

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Мастер-классы, экспозиция и ледовое шоу

Программа праздников включала серию мастер-классов и активностей и охватила несколько павильонов выставки-форума "Россия". В сообщении подчеркивается, что все мероприятия затрагивали основные направления деятельности движения - это, в частности, экология, здоровый образ жизни, спорт, наука и технологии, культура и искусство.

В павильоне Минприроды РФ прошел мастер-класс по созданию эко-игрушек, в павильоне Минпромторга РФ - по робототехнике, в павильоне Минспорта РФ - по изготовлению и росписи шлемов из картона, там же работала спортивно-игровая зона с мини-гольфом и настольным футболом. В павильоне "Слово" прошел музыкальный квартирник с резидентами платформы "Таврида. АРТ".

В павильоне № 1 ВДНХ расположилась экспозиция "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей" под названием "Первые в России - стране возможностей", посвященная "мечтам и достижениям страны". Восемь залов экспозиции разделили на тематические зоны с интерактивными шоу, использующими современные технологии. Экспозиция работает уже более трех недель, за это время ее посетили более 102 тыс. человек, в том числе в составе организованных групп - более 16,5 тыс. детей из 64 регионов.

В рамках Дня первых также организовано вечернее ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко" на катке ВДНХ, говорится в сообщении.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В ней участвуют все регионы России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.