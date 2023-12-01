Путин поприветствовал участников форума "Звезды студенческого спорта"

Глава государства также поздравил лауреатов мероприятия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Звезды студенческого спорта", поздравив лауреатов мероприятия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия форума "Звезды студенческого спорта" и от души поздравляю его лауреатов. В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Эмблему прославленного общества "Буревестник", которая и сегодня будет вручена победителям номинаций, с гордостью носили триумфаторы престижных национальных и международных соревнований.", - говорится в сообщении.

Глава государства также указал на то, что форум проводится в год 100-летия государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта и 30-летия Российского студенческого спортивного союза (РССС). По словам Путина, РССС внес огромный вклад в развитие студенческого спортивного движения и многое сделал для повышения доступности занятий физической культурой, привлечения молодежи к активному, здоровому образу жизни.

"И конечно, при самой активной поддержке Российского студенческого спортивного союза Россия на достойном организационном, творческом уровне проводила крупнейшие международные соревнования и турниры", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в дружеской, праздничной атмосфере и надолго запомнится его участникам и гостям.

На форуме "Звезды студенческого спорта" награждают студентов-спортсменов, университеты, студенческие спортивные лиги, государственные, общественные организации, внесшие большой вклад в развитие, популяризацию и пропаганду студенческого спортивного движения. Победителям номинаций вручают памятные награды - символ студенческого спорта "Буревестник".