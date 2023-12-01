Центры военно-спортивной подготовки "Воин" заключили соглашения с учебными заведениями

Как сообщил депутат Виктор Водолацкий, организация может сыграть важную роль в выполнении миссии современного казачества

АСТРАХАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Центры военно-спортивной подготовки "Воин" в связи с востребованностью предлагаемых программ заключили 39 соглашений о сетевом взаимодействии с учебными заведениями. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре "Воин" по итогам выездного заседания Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, которое прошло в Астрахани.

"В первом потоке обучения по дополнительной общеразвивающей программе центра "Воин" прошли подготовку 2 885 подростков в 11 регионах страны. Организация активно укрепляет сотрудничество с учебными заведениями страны. На сегодняшний день заключено 39 договоров сетевого взаимодействия, что говорит о востребованности программ центра учащимися и студентами", - приводятся в сообщении слова председателя правления центра "Воин", депутата Госдумы, казачьего генерала Виктора Водолацкого, который в рамках заседания презентовал деятельность центра.

По словам Водолацкого, организация может сыграть важную роль в выполнении миссии современного казачества - возрождения роли казаков в укреплении государства и служении Отчизне. Заключение соглашений о сотрудничестве между казачьими обществами и центром "Воин" станет первым шагом на пути объединения усилий в воспитательном процессе.

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.

Центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками. В нее войдут темы по устройству и типам БПЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.