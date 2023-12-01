Фадеев считает, что обновленный СПЧ усилит защиту бизнесменов

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что новый состав также займется развитием международных связей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в обновленном составе усилит работу по защите прав бизнесменов и развитию международных связей. Об этом сообщил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Сидоренко [гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко] - это бизнес, она занимается жалобами предпринимателей, малого бизнеса, среднего бизнеса в первую очередь. И это направление мы будем усиливать. Новиков [директор АНО содействия социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей" Игорь Новиков] - инвалиды, Ионов [председатель благотворительного фонда "Ридовка помогает" Александр Ионов] - международные дела, поскольку мы сейчас энергично развиваем это направление", - сказал Фадеев.

Глава СПЧ рассчитывает, что старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев, у которого направление деятельности - история, архивы, образование и гуманитарные аспекты, примет участие в работе межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

"Примерно такими направлениями деятельности они займутся, а дальше коллеги сами будут решать. Президент издал указ, теперь будем надеяться, что коллеги будут эффективно выполнять свою общественную работу", - сказал Фадеев.

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека. Из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре. В совет включены несколько новых членов, в том числе правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова и другие.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, традиционная встреча Путина с СПЧ пройдет в декабре.