Bild уволила репортера за работу над книгой о России в 2018 году

Юрген Гельфрихт не уведомил руководство газеты об этой деятельности

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Журналист германской газеты Bild Юрген Гельфрихт уволен из-за того, что в 2018 году не уведомил руководство о работе над книгой о России. Об этом говорится в сообщении, которое распространил таблоид.

"Редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента, работавшего в Дрездене, Юргена Гельфрихта. Причина - участие в литературном проекте, о котором не была поставлена в известность редакция и которое она бы не одобрила", - пишет газета.

Речь идет о книге "Научиться любить Россию", которую написал бывший глава Дрезденской оперы Ханс-Йоахим Фрай, поясняет издание. Уволенный Гельфрихт помогал в работе над ней.