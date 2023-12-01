На юго-западе Санкт-Петербурга загорелось здание

Пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Огонь охватил 250 кв. м в здании в Кировском районе Санкт-Петербурга. Пострадали два человека, оба госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"1 декабря в 18:55 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Химический пер., д. 1 корп. 1. В здании размером 30 на 50 м происходит горение на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

В 19:11 пожару присвоили повышенный номер 1-бис.

По последним данным, пожар локализован в 20:36 мск.

К ликвидации пожара привлекли 25 человек личного состава и семь единиц техники МЧС.