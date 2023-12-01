В Зеленограде построят пятиэтажный паркинг

Общая площадь объекта составит около 6,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пятиэтажный гаражный комплекс планируется разместить в районе Старое Крюково в Зеленоградском административном округе. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На месте небольшой плоскостной парковки на Георгиевском проспекте в Зеленограде предполагается строительство пятиэтажного благоустроенного паркинга общей площадью около 6,7 тыс. кв. м", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Она отметила, что вопросам обеспечения городских районов машино-местами уделяется большое внимание, поскольку потребность в таких объектах сохраняется. "Новые жилые комплексы обеспечиваются парковками в полном соответствии с действующими нормативами. Однако паркинги возводятся и в уже сложившихся районах. А там, где это возможно, модернизируются существующие парковки", - пояснила Княжевская.