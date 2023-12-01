В Удмуртии открыли стелу в память о погибших в СВО военных инженерно-саперного полка

На плите среди других высечено имя командира инженерно-штурмового саперного взвода, уроженца Дагестана Гамзата Мирзаева

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии открыли стелу в память о погибших в СВО военных инженерно-саперного полка. На плите среди других высечено имя командира инженерно-штурмового саперного взвода, уроженца Дагестана Гамзата Мирзаева, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня в Удмуртии открыли стелу в память о погибших военнослужащих инженерно-саперного полка, на которой высечено и имя нашего земляка. Благодарю моего коллегу главу Удмуртии Александра Бречалова и братский удмуртский народ за высокую оценку заслуг дагестанца и решение об увековечении его памяти", - написал в своем Telegram-канале Меликов.

По его словам, на стеле высечено имя старшего лейтенанта Гамзата Мирзаева. Он уроженец Дагестана, с отличием окончил школу и военную академию, был направлен в Удмуртию, где стал командиром инженерно-штурмового саперного взвода. Он с бойцами участвовал в СВО с первых дней и погиб при штурме Красного Лимана в Донбассе.

"С очень трогательной речью на открытии стелы выступил отец бойца - Микаил Абдулкадырович. Он сам майор полиции, прошел две чеченские кампании. А дед Гамзата участвовал в Курской битве и защите Сталинграда. Любовь к родине в этой семье передается из поколения в поколение, как и готовность ее защищать. <...> Микаил Абдулкадырович, спасибо вам за такого достойного парня, горца, бойца", - добавил глава региона.