АСИ поможет Калининградской области доработать программу повышения рождаемости

В регионе при рождении третьего и четвертого ребенка предусмотрен региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, при рождении пятого, шестого и последующих детей - 200 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) проанализируют принятую в Калининградской области программу демографического развития, внесут предложения по ее усовершенствованию, а также разработают новые подходы и проекты, которые будут отвечать потребностям региона. Об этом сообщила пресс-служба агентства по итогам региональной проектировочной сессию по теме повышения рождаемости в Калининграде.

"Следующий год объявлен президентом России Годом семьи. Вопросы поддержки семей с детьми, поддержки многодетных выходят на первый план. Агентство со своей стороны разработало ряд предложений по усовершенствованию мер поддержки на федеральном уровне. Речь идет об установлении федерального базового статуса многодетной семьи, доработке программ по улучшению жилищных условий молодых семей, поддержке студенческих семей", - сказала заместитель генерального директора АСИ Анна Сухова, слова которой приводятся в сообщении.

В Калининградской области при рождении третьего и четвертого ребенка предусмотрен региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, при рождении пятого, шестого и последующих детей - 200 тыс. рублей, 1 млн рублей - при одновременном рождении трех и более детей. Министр социальной политики области Анжелика Майстер отметила, что население региона растет в основном за счет миграционного притока, а естественный прирост "пока не такой, как нам бы хотелось, поэтому мы готовы "докручивать" меры поддержки, работать точечно".

По поручению президента РФ Владимира Путина АСИ проанализировало и обобщило меры поддержки семей на уровне регионов. На основе собранных данных агентство предложило ряд решений по поддержке рождаемости и многодетности. Они касаются социально-экономического благополучия семьи, сохранения здоровья семьи, укрепления семейных ценностей. Представители НКО, профильных региональных ведомств, федеральные эксперты в течение дня обсуждали существующие в регионе меры поддержки и проектировали новые решения.

Демографическое развитие - одна из главных тем, которую обсуждают представители АСИ и ВЭБ.РФ во время поездки в Калининград. Среди других вопросов - развитие электротранспорта и поддержка креативных секторов экономики, снижение уровня миграции, развитие механизмов репатриации. В мероприятиях программы принимают участие более 200 человек.

Калининградская область - это первый регион, куда приехала команда АСИ и ВЭБ.РФ в рамках серии экспертных выездов в российские регионы для привлечения более широкой аудитории к формированию предложений по развитию страны - председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавляет Экспертный совет АСИ. Предложения, выработанные федеральной и региональной командами, будут презентованы главе Калининградской области, представителям администрации президента РФ и правительства РФ и лягут в основу решений по дальнейшему развитию региона.