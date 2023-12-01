Минюст во второй раз признал телеканал "Дождь" иноагентом

В этот список попало новое юридическое лицо

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов телеканал "Дождь". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь", является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Телеканал уже признавался иноагентом в 2021 году. В список попало новое юридическое лицо.

В реестр также вошли основательница проекта помощи россиянам "Ковчег" Анастасия Буракова и сам проект "Ковчег", социолог Игорь Эйдман.

При этом, "в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента" из списка исключены ООО "Телеканал Дождь" и региональный благотворительный фонд "Самарская губерния". Кроме того, в связи с ликвидацией из реестра исключена межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург".