В Калининградской области создали совет при губернаторе по улучшению качества жизни

Новый совет - коллегиальный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций для рассмотрения вопросов повышения качества жизни

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Региональный совет при губернаторе региона по улучшению качества жизни создали в Калининградской области. Соответствующий указ, подписанный губернатором области Антоном Алихановым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать региональный совет при губернаторе Калининградской области по улучшению качества жизни", - говорится в документе.

Этим же указом утверждается положение о совете и его состав, в который вошли 27 человек, включая губернатора, ряд министров областного правительства, представителей общественных организаций, законодательного собрания области, общественной, торгово-промышленной палат, профсоюзов, медицинского сообщества.

Согласно общим положениями, новый совет - коллегиальный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций для рассмотрения вопросов повышения качества жизни через повышение качества услуг в социальной сфере, для выработки предложений по совершенствованию государственной политики в этой сфере. Заседания совета должны проводиться по мере необходимости, но не реже раза в полгода как в очном формате, так и режиме ВКС.