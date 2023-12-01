Набережную Терешковой в Евпатории откроют до конца 2023 года

Ее реконструкция ранее была приостановлена после возбуждения уголовного дела о хищении 200 млн рублей

ТАСС, 1 декабря. Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории, реконструкция которой была приостановлена после возбуждения уголовного дела о хищении 200 млн рублей, откроется в конце декабря 2023 года, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

"Набережную Терешковой в Евпатории <...> сдадим в этом году. 20 декабря должны все строительные работы завершить", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что от обрушившегося на Крым шторма набережная практически не пострадала, потому что была защищена волнорезами.

В 2020 году Федеральное казначейство приостановило процесс стоимостью порядка 770 млн рублей в связи с выявлением грубых нарушений.

В октябре 2021 года председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что стоимость проекта из-за роста цен на стройматериалы увеличилась с 700 млн рублей до 1,7 млрд рублей. В феврале глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение до 1 апреля возобновить реконструкцию набережной.