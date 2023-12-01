Диспансеризация работающих россиян не будет обязательной

Как сообщили в Минздраве, дополнения внесут в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с установлением соответствующего тарифа ОМС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Речи об обязательной диспансеризации работающего населения РФ не идет, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

"В целях заботы о здоровье трудящихся, создания дополнительных условий для прохождения профилактических мероприятий работающими гражданами мы предложили предусмотреть возможность прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации непосредственно в медицинском подразделении работодателя при его наличии, на рабочем месте или в государственной медицинской организации в непосредственной близости к месту работы. <…> Об обязательности речи, конечно, не идет", - говорится в сообщении.

Такие дополнения внесут в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с установлением соответствующего тарифа ОМС, пояснили в министерстве.

"Что касается механизмов проведения диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин, то, в первую очередь, это структурированный анализ в отношении каждого пациента репродуктивного возраста факторов, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье, и в зависимости от выявленных факторов риска ряд дополнительных исследований и консультаций специалистов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в 2024 году в России введут отдельный тариф системы обязательного медицинского страхования, который позволит россиянам пройти диспансеризацию на работе. Также в программе ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.