В Саратовской области отменили запрет съемки чиновников на личных приемах без их согласия

Губернатор Роман Бусаргин также сообщил, что критику воспринимает совершенно нормально

САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Запрет видеосъемки на личных приемах у чиновников без их согласия отменили в Саратовской области после критики со стороны жителей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин во время прямой линии.

"Критику воспринимаю совершенно нормально. И в целом хочется сказать, что люди правы. Сегодня мы внесли изменения в соответствующий документ. Поэтому можно сказать, что мы друг друга услышали", - сказал Бусаргин.

Накануне глава региона подписал постановление о согласовании видеосъемки на личных приемах у чиновников. Должностным лицам дали право отказать в аудиенции и прекратить уже начатый прием, если гражданин ведет съемку без согласия чиновника. Решение вызвало недовольства местных жителей.