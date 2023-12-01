Кириенко считает, что конкурентоспособность страны зависит от педагогов

Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, "люди, профессионально занимающиеся воспитанием, будут востребованы не только в системе образования и просвещения, они будут востребованы в системе государственного и регионального управления, и также в управлении крупнейшими российскими компаниями"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Долгосрочная конкурентоспособность России определяется педагогами и управленцами в сфере образования, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения победителей конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Люди, профессионально занимающиеся воспитанием, будут востребованы не только в системе образования и просвещения, они будут востребованы в системе государственного и регионального управления, и также в управлении крупнейшими российскими компаниями. Запрос на современных квалифицированных управленцев в этой сфере просто колоссальный, поэтому я хочу всем финалистам конкурса пожелать успехов и удачи. Вспомнились слова Отто фон Бисмарка, что войны выигрывают не генералы, а школьные учителя. Долгосрочная конкурентоспособность страны определяется вами", - отметил он.

Финал профессионального конкурса "Флагманы образования" завершился в пятницу. По итогам соревнований, которые проходили на площадке РАНХиГС, 10 конкурсантов стали победителями. Проект "Флагманы образования" нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.

Как отметил генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, в 2023 году на конкурс было подано 106 тыс. заявок из всех регионов. "На этой неделе в стенах Президентской академии собрались 265 финалистов - лучшие из лучших, те, кто прошли все испытания, заочные и очные, и проявили себя наилучшим образом. Сейчас мы узнали имена победителей, ими стали 10 человек, <...> но, на мой взгляд, победители абсолютно все - и 265 финалистов, и все те, кто не побоялся проявить себя и принять участие в конкурсе. Мы очень благодарны учителям, потому что они вкладывают всю душу и сердце, чтобы воспитать подрастающее поколение", - отметил он.