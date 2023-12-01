Пособия по уходу за ребенком-инвалидом распространятся на работающих неполный день

Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тыс. рублей будут получать родители и опекуны, работающие на условиях неполного рабочего дня, в том числе дистанционно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован.

Ранее выплата полагалась только неработающим родителям. Как и раньше, на выплаты смогут претендовать те, кто ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

"Родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) неработающим или осуществляющим трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, - в размере 10 тыс. рублей", - говорится в указе.

Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.