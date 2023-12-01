При назначении единого пособия не будут учитывать доходы от подработки подростков

Изменения также коснутся учета суммы алиментов при назначении выплат

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Доходы от подработки подростков, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава", не будут учитываться при назначении единого пособия. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Теперь при назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава", - говорится в сообщении.

Самозанятость и алименты

Меняются и правила назначения пособия самозанятым, они затронут тех граждан, для кого самозанятость является единственным источником заработка, при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов.

В Минтруде пояснили, что теперь пособие будет назначаться только в том случае, если годовой доход от самозанятости превышает два минимальных размера оплаты труда (МРОТ) при регулярном заработке. Это правило не касается россиян, у кого есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему "правилу нулевого дохода", и тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода.

Изменения также коснутся учета суммы алиментов при назначении пособия. Так, если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств.

"Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные у ФСПП России без истребования сведений с заявителя. Если алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей", - уточнили в ведомстве.

Новые правила учета алиментов вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления.

О едином пособии

Единое пособие введено с начала 2023 года, оно назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, это 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.