1 декабря, 19:46
Отставки и назначения

Алексея Поликашина назначили заместителем руководителя Роспотребнадзора

До этого назначения он занимал должность заместителя председателя Социального фонда России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Поликашина заместителем руководителя Роспотребнадзора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Поликашина Алексея Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Поликашин занимал должность заместителя председателя Социального фонда России. 

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