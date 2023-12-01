Алексея Поликашина назначили заместителем руководителя Роспотребнадзора

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Поликашина заместителем руководителя Роспотребнадзора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Поликашина Алексея Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее Поликашин занимал должность заместителя председателя Социального фонда России.