Юрий Башмет и фильм "Чебурашка" стали лауреатами премии Russian Creative Awards

Регионом года объявили Нижегородскую область

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фестивали VK Fest, "Кантата", проект "Родительский университет", фильм "Чебурашка" оказались в числе лауреатов III Российской национальной премии Russian Creative Awards, ежегодно отмечающей лучшие проекты в креативных индустриях страны. Нижегородская область объявлена регионом года, народный артист СССР Юрий Башмет - человеком года. Церемония награждения прошла в МКЗ "Зарядье", передает корреспондент ТАСС.

"Мы создаем тренды, и в дальнейшем десятки тысяч компаний могут развиваться, работать в этих новых нишах, которые мы формулируем. <…> Креативные индустрии создают смыслы, свет, красоту", - сказала на церемонии президент АНО "Креативная экономика", директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России, объявлен альтист и дирижер Юрий Башмет. "Мама мне когда-то говорила: "Так, как ты себя сам критикуешь и ругаешь, тебя никто не будет критиковать и ругать, поэтому, когда хвалят, цени это", - сказал Башмет, принимая награду. Он отметил, что классическая музыка - это вечный жанр, а ему очень нравится менять форматы, чтобы как можно больше людей приходили на концерты. Регионом года объявили Нижегородскую область, где стартовала грантовая программа "Команда креативных практик", направленная на развитие и поддержку творческих людей, и работает программа арт-резиденций - шесть уникальных креативных пространств, позволяющие создавать новые социокультурные проекты.

Заявки присылали на сайт премии, кроме того, своих номинантов выдвинули члены жюри, в которое вошли 50 представителей цифровых экосистем, медиа, искусства, IT и других направлений креативных индустрий. Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский признался журналистам, что в любом жюри приходится выбирать между прекрасным, необычным и оригинальным, а это сложно. "Я лично отталкивался от того, насколько это значимый проект для помощи и развития детей в нашей стране", - сказал артист. Социальным проектом года названа благотворительная программа "Особый взгляд", запущенная для поддержки людей с нарушением зрения. Приложение предоставляет тифлокомментирование выходящих в российский прокат фильмов.

Один из самых масштабных фестивалей в России VK Fest победил в номинации "Креативное событие". Смотр стал местом встречи сотен тысяч человек из разных городов. В 2023 году у фестиваля появилась инфраструктура для гостей на колясках, незрячих людей и зрителей с нарушениями слуха. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила победителя в номинации "Детский проект". "Самое главное - быть счастливым. Так говорил молодой герой той работы, которая стала победителем. Итак - фильм "Чебурашка", - сказала она. Международный фестиваль классической музыки "Кантата" оказался лидером в категории "Культурный код", Фестиваль современного искусства "Архстояние Детское" арт-парка "Никола-Ленивец" - в номинации "Новые формы", "Москва - город кино" - в категории "Проект в области развития территории".

Просветительским проектом года сценарист и писатель Александр Цыпкин назвал "Родительский университет" - социальный образовательный проект для родителей, запущенный издательством "Просвещение" в 2023 году, охват проекта составляет более 14 млн человек. "Мне кажется, очень вовремя мы чествуем креативных людей", - отметил Цыпкин. В номинации "Цифровой проект года" победил "СберПро Цифровое развитие" - проект для управленцев и топ-менеджеров, отвечающих за цифровую трансформацию компаний и организаций, а также IT-компаний и вендоров, поставляющих отечественные цифровые решения.

О премии и церемонии

Режиссером церемонии выступил худрук Театра на Бронной Константин Богомолов. В вечере приняли участие артисты московских театров, в том числе Игорь Гордин и Сергей Епишев. Вручение премии в каждой номинации предваряли монологи деятелей культуры из прошлого, например Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева. Действие на сцене сопровождал живой оркестр.

Russian Creative Awards - премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Организатор премии - АНО "Креативная экономика", идейный вдохновитель и директор - Марина Абрамова. ТАСС - генеральный информационный партнер события.