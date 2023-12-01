Премьер Греции представил в Дубае план греческих экологических островов

Теперь, помимо Астипалеи и Халки, в него входит расположенный недалеко от Афин Порос

АФИНЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил в ходе проходящей в Дубае 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) программу "Греческие экологические острова" (GR-eco Islands), в которую теперь включается третий остров - Порос, расположенный недалеко от Афин. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее словам, премьер принял участие в презентации Пороса как участника программы GR-eco Islands, которая будет реализовываться в сотрудничестве с государственной компанией по возобновляемой энергетике Masdar, базирующейся в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). "Я очень верю в план GR-eco Islands по той простой причине, что небольшой остров легче декарбонизировать и привести к устойчивому будущему, чем, например, большой город, - сказал премьер. - Мы особенно рады подписать сегодня это соглашение между правительством Греции и компанией Masdar - мировым лидером в области возобновляемых источников энергии".

Касаясь реализации программы на острове Порос, Мицотакис подчеркнул, что "этот остров относительно близко расположен к Афинам, но он особенно важен для целей программы, поскольку паромное сообщение между Поросом и материком не занимает много времени". "Гораздо проще электрифицировать краткие по времени паромные перевозки, чем более длительные. Конечно, это также остров, куда приходят яхты, а это означает, что можно также проверить идеи о подаче электроэнергии на суда с берега и о том, как мы можем преобразовать портовую инфраструктуру, чтобы она имела четкий "зеленый" характер", - подчеркнул премьер.

"Эти примеры особенно важны, и не только потому, что они подчеркивают влияние, которое технологии могут оказать, помогая островам достичь своих целей климатической нейтральности раньше, чем остальной части страны. Они важны, потому что нам также удалось привлечь местные сообщества и дать им понять, что переход к "зеленой экономике" на самом деле представляет для них огромную благоприятную возможность", - сказал Мицотакис.

В свою очередь присутствовавший на презентации министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель компании Masdar Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем COP28, подчеркнул, что рад этому важному сотрудничеству ОАЭ и Греции, а также партнерству между Masdar и греческими организациями. "Греция продолжает оставаться очень важным и стратегическим партнером для ОАЭ, а также важным, интересным и прибыльным местом для инвестиций Masdar и многих других подобных инвестиционных институтов в ОАЭ", - сказал он.

Экологически чистые острова

По сообщению пресс-службы греческого премьера, план превращения Пороса в экологический остров по пилотному примеру двух других греческих островов в Эгейском море - Астипалеи и Халки - имеет четыре направления. "Во-первых, это размещение фотоэлектрического парка для покрытия значительной части ежегодных потребностей острова в электроэнергии. Во-вторых, это электрификация паромного сообщения между Поросом и городом Галатас на материке, в рамках которого будет запущено полностью электрическое судно, переоборудованы традиционные деревянные пассажирские суда и установлена зарядная инфраструктура в двух портах. В-третьих, будет стимулироваться электрификация общественного и частного транспорта, и, в-четвертых, получит развитие новая цикличная система переработки и утилизации отходов", - говорится в сообщении.