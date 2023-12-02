В Москве на фестивале "Золотая черепаха" пройдет день заповедников

Гости мероприятия смогут увидеть особо охраняемые природные территории с помощью виртуальной реальности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Посетители международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" на столичной площадке "Новой Третьяковки" узнают о рекордах и природных явлениях заповедного мира.

"Заповедники и национальные парки хранят нетронутую красоту природы в каждом регионе нашей страны <...>. О природных рекордах и необычных загадках окружающего мира расскажут ведущие специалисты страны - сотрудники особо охраняемых природных территорий и приглашенные эксперты. Интерес к экологическому туризму с каждым годом растет, однако многие интересные объекты и тематические проекты, достойные посещения и участия, пока еще недостаточно известны широкой аудитории. Мы хотим пробудить интерес к ним, показать, насколько прекрасна наша страна и какой вклад каждый из нас может внести в сохранение ее природного богатства", - заявила руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Для детей с 12 до 17 часов пройдут мастер-классы и познавательные игры, организованные сотрудниками национальных парков "Ленские Столбы" (Якутия) и "Командорские острова" (Камчатский край). Кроме того, посетители фестиваля смогут увидеть особо охраняемые природные территории с помощью виртуальной реальности в кинозале фестиваля.

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в этом году проходит с 28 октября по 10 декабря.