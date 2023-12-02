Премьер Греции заявил, что экология морей имеет особое значение для страны

Кириакос Мицотакис пояснил, что это связано с тем, что республика контролирует около 25% мирового торгового флота

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Греция является ведущей мировой судоходной державой, контролируя почти 25% мирового торгового флота, задача защиты экологии морей и декарбонизации судоходства имеет для Афин особое значение. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе дискуссии со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, которая проводилась в рамках проходящей в Дубае 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Высказывания премьера распространила его пресс-служба.

Мицотакис коснулся подготовки к 9-й конференции "Наш океан", которая пройдет в Греции 16-17 апреля 2024 года, и подчеркнул важность защиты морей и "голубой" экономики, основанной на эксплуатации морских ресурсов. "Мы - морская страна, - сказал премьер. - У нас 170 обитаемых островов и много других, которые необитаемы. У нас 14 тыс. км береговой линии, и мы чувствуем, что у нас есть дополнительные обязательства по защите нашего морского биоразнообразия. В то же время мы являемся ведущей мировой судоходной державой, контролируя почти 25% мирового торгового флота. Вопрос декарбонизации судоходства имеет для нас особое значение".

Премьер выразил пожелание, чтобы "судовладельцы и менеджеры судов взяли на себя инициативу по внедрению новых технологий, которые будут способствовать декарбонизации в секторе, который по определению трудно декарбонизировать". "Есть ли другие решения, которые могут помочь нам с использованием технологий и искусственного интеллекта? Например, греческий стартап DeepSea только что был продан крупной японской компании. Она использует анализ больших массивов данных на основе маршрутов судов для оптимизации этих маршрутов и управления двигателями. Одно только это может сократить выбросы углекислого газа почти на 10%", - пояснил глава правительства.

Что касается вопросов, которые Греция поднимет на 9-й конференции "Наш океан", то, по словам премьер-министра, речь будет идти о защите морских территорий, безопасности, а также связи между сохранением экосистем и устойчивой экономической деятельностью. "Вся концепция заключается в том, чтобы иметь "голубую" экономику и устойчивую индустрию туризма, которая зависит от защиты морского биоразнообразия. И как эти две сферы могут быть связаны между собой? Мне всегда интересно, когда я вижу, например, как наши рыбаки обслуживают туристов, тем самым имея дополнительный источник дохода, и возят их на традиционную рыбалку", - сказал Мицотакис.

Конференция "Наш океан" была учреждена в 2014 году во время пребывания Керри на посту госсекретаря США. В ее рамках уже приняты более 1,8 тыс. обязательств на сумму более $108 млрд, в том числе в областях изменения климата, устойчивого рыболовства, "голубой" экономики, морских охраняемых районов, морской безопасности и ликвидации загрязнений, отмечала греческая газета Protothema.