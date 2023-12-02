Франция и Кения предложили разработать налогообложение против загрязнения окружающей среды

Инициативу поддержали Антигуа и Барбуда, Барбадос, Испания, Комиссия Африканского союза и Европейская комиссия

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Несколько стран и международных объединений, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), поддержали инициативу Франции и Кении о разработке международного механизма налогообложения, ориентированного на борьбу с вредными выбросами и поддержку "зеленой" экономики. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

"Кения и Франция предложили создать рабочую группу для изучения новых источников дохода, которые могут обеспечить дополнительное финансирование для решения тройной повестки дня - развития, природы и климата, в том числе с помощью инновационных налоговых механизмов", - гласит коммюнике.

В администрации французского лидера уточнили, что предложение о создании "группы по международному налогообложению" помимо Франции и Кении поддержали Антигуа и Барбуда, Барбадос, Испания, Комиссия Африканского союза и Европейская комиссия. Она будет опираться на ранее озвученные международные инициативы в этой сфере вроде налога на выбросы углерода или финансовые операции с целью оказать поддержку бедным странам в переходе к более "зеленой" экономике. Подобные инициативы Елисейский дворец уже выдвигал в ходе саммита по новому глобальному финансовому пакту, который прошел в Париже в июне этого года.

Ожидается, что первые результаты работы будут представлены на следующей климатической конференции COP29. А на конференции COP30 уже должны быть "сформулированы конкретные предложения, которые будут реализованы через соответствующие институты и механизмы принятия решений". Действовать рабочая группа будет при поддержке Европейского климатического фонда, "который создаст секретариат группы", а также при поддержке "консультативной группы экспертов и представителей гражданского общества". Первое собрание запланировано на начало 2024 года.