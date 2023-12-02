В Саратовской области в 2023 году число камер фиксации нарушений ПДД выросло на 87%

Всего в регионе их работает более 600

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) установили в 2023 году в Саратовской области. Общее количество функционирующих комплексов увеличилось на 87% до 644, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.

"В 2023 году установлено и введено в эксплуатацию 300 комплексов фотовидеофиксации в рамках заключенного в прошлом году долгосрочного государственного контракта на аренду оборудования. Камеры взяты в аренду, но после окончания срока контракта (а это пять лет) все оборудование останется в собственности области. В настоящее время в регионе функционирует 644 комплекса", - сказал Петаев.

Министр уточнил, что в этом году установили комплексы для фиксации нарушений на перекрестке, проезда пешеходного перехода, остановки и стоянки транспорта и скоростного режима. Наибольшее количество оборудования - 124 единицы - появилось в Саратове, 51 - в Энгельсе, остальные - на региональных автодорогах и крупных населенных пунктах области.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регион поступили пять многофункциональных комплексов фотовидеофиксации, три из которых мобильные и два - стационарные. Министр отметил, что поступивших передвижных комплексов "Кордон Про" ранее в регионе еще не было. Они установлены на базе автомобиля LADA Largus и фиксируют нарушения на дорогах с самым напряженным движением.

"В настоящее время в маршрут комплекса входит Ершовское направление, федеральная трасса Саратов - Сызрань - Волгоград, областной центр для фиксации нарушений правил скоростного режима. В любой момент можно изменить график поездок", - добавил собеседник агентства.

Руководитель ведомства отметил, что система фотовидеофиксации является важным и действенным инструментом для обеспечения безопасности на дорогах. Это позволяет снизить число дорожных нарушений, изменить культуру вождения в лучшую сторону, сократить число аварий. Так, по словам Петаева, в 2023 году количество ДТП в Саратовской области снизилось на 8,4%.