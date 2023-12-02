В ЮНИСЕФ сообщили о гибели в Газе более 5,3 тыс. детей за 48 дней

Исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел подчеркнула, что анклав нуждается в долгосрочном гуманитарном прекращении огня

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Более 5,3 тыс. палестинских детей погибли за 48 дней бомбардировок сектора Газа, но во время гуманитарной паузы у детей появилась надежда, поэтому необходимо достичь продолжительного прекращения огня в анклаве. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"До [объявления] паузы более 5,3 тыс. палестинских детей были убиты за 48 дней непрерывных бомбардировок, в эту цифру не входят многие пропавшие без вести и, предположительно, похороненные под обломками. Если насилие вернется к таким масштабам, мы можем предположить, что каждый день будут убиты и ранены еще сотни детей", - говорится в заявлении Рассел, опубликованном в пятницу на сайте ЮНИСЕФ.

"В течение семи дней [когда длилась гуманитарная пауза] у детей, переживающих этот кошмар, появился проблеск надежды. Дети нуждаются в долгосрочном гуманитарном прекращении огня. Все дети в Палестине и Израиле заслуживают мира и надежды на лучшее будущее", - заключила она.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.

В конце октября ЮНИСЕФ сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя фонда, Газа превратилась, по сути, в детское кладбище. По данным ВОЗ, в среднем один ребенок умирает в секторе Газа каждые 10 минут.