Комитет защиты журналистов сообщил о росте числа погибших представителей СМИ в Газе до 61

Израильские силы заявили информагентствам, что не могут гарантировать безопасность сотрудников средств массовой информации, работающих в анклаве, добавили в комитете

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Минимум 61 журналист погиб в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября. Об этом сообщил в пятницу Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 1 декабря расследование комитета показало, что по меньшей мере 61 журналист и работник СМИ оказались среди более чем 16 тыс. убитых с начала конфликта 7 октября", - говорится в заявлении. Отмечается, что журналисты также сталкиваются с преследованием, задержаниями и другими препятствиями в своей работе.

"Израильские силы заявили информационным агентствам, что не могут гарантировать безопасность журналистов, работающих в секторе Газа, где возобновились военные действия после 7 дней перемирия", - указывается в заявлении.