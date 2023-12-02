В Приморье открылись лыжные базы и катки с бесплатным прокатом

В регионе закупили 2 305 комплектов лыж, 1 488 пар коньков и 1 328 комплектов для скандинавской ходьбы

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Сезон отдыха начался в Приморском крае на 13 горнолыжных базах и катках, сообщили ТАСС пресс-службе правительства Приморья. Жители и гости края могут воспользоваться бесплатным прокатом лыж и коньков в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни".

"В эти выходные в Приморье начали работу 13 горнолыжных баз и катков, на которых жители могут бесплатно воспользоваться прокатом. В этом году на выделенные правительством края средства уже закуплены 2 305 комплектов лыж, 1 488 пар коньков, 1 328 комплектов для скандинавской ходьбы. У большинства муниципалитетов имеется также спортинвентарь, приобретенный в предыдущие годы, который также будет доступен в пунктах проката", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в северных районах Приморья лыжный сезон уже стартовал, а южные районы будут присоединяться постепенно в течение декабря.

По данным правительства, в 2023 году за счет краевой субсидии лыжные трассы пополнились новой специализированной техникой. Так, в 16 муниципалитетах этой зимой будут работать новые снегоходы: в Арсеньеве, Владивостоке, Большом Камне, Артеме, Спасске-Дальнем, Красноармейском, Октябрьском, Тернейском, Ольгинском, Хорольском, Пожарском, Ханкайском, Яковлевском округах, Михайловском и Кировском районах. Спецтехнику для укладки лыжных трасс приобрели Анучинский и Шкотовский округа.

К 13 базам, открытым к сегодняшнему дню, в ближайшие недели добавятся лыжные трассы и катки с бесплатными пунктами проката во всех остальных муниципалитетах Приморского края. Также на лыжных трассах установлены специальные QR-коды акции "Лыжня Приморья - регистрируйся и побеждай!". Соревнования проводятся по инициативе губернатора края Олега Кожемяко.