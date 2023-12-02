Празднование тайского нового года Сонгкрана продлят до месяца

Как ожидается, это решение должно принести экономике королевства $1 млрд

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Фестиваль воды Сонгкран, посвященный наступлению Нового года по буддийскому лунному календарю, будет длиться в Таиланде не три дня, а целый месяц для привлечения большего числа туристов в королевство. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как заявила лидер правящей в Таиланде партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават, которая является президентом Национального комитета по вопросам стратегии применения мягкой силы, Сонгкран должен стать одним из лучших фестивалей в мире. "Давайте сделаем фестиваль Сонгкран событием, которое побудило бы каждого приехать в Таиланд. Давайте сделаем нашу страну местом проведения одного из 10 лучших мировых фестивалей. Начиная со следующего года Сонгкран не будет прежним. Мы будем брызгаться водой не три дня, а целый месяц", - сказала она.

Сонгкран в Таиланде празднуют, когда солнце переходит из созвездия Рыб в созвездие Овна. Официально Новый год в Таиланде отмечают три дня с 13 по 15 апреля, однако торжества обычно длятся в течение недели. Как ожидается, продление срока празднования Сонгкрана должно принести экономике 35 млрд батов ($1 млрд).

Тайский новый год отмечают в самый жаркий месяц года, в это время принято обливать каждого встречного холодной водой с пожеланиями счастья, здоровья и процветания. По случаю праздника также проводится церемония омовения статуэток Будды водой с лепестками роз и жасмина. Тайцы верят, что обливание водой позволяет духовно очиститься и избавиться от всего негативного.

Начало календарного года в Таиланде соответствует международному стандарту. Однако летоисчисление ведется с момента ухода Будды в нирвану, которое произошло на 543 года раньше Рождества Христова. Таким образом, в Таиланде сейчас 2566 год. До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который отмечали в королевстве. Дата празднования из года в год отличалась, поскольку определялась с помощью астрологических расчетов. Современный Сонгкран превратился в общенациональный фестиваль с множеством культурных мероприятий, привлекающих туристов в страну со всего мира.