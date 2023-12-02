В РФ готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев

Его текст представлен для общественного обсуждения, сообщили в пресс-центре МВД

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий проведение дактилоскопии и идентификации иностранцев при въезде в Россию, находится в разработке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Процедура по дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде в РФ и их идентификации при въезде и выезде из РФ предусмотрена в проекте комплексного законопроекта "Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ", который в настоящее время находится в разработке", - сказал собеседник агентства. В МВД отметили, что текст законопроекта представлен для общественного обсуждения.

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, при наличии технической возможности в режиме реального времени сотрудники погранслужбы ФСБ будут проводить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование либо идентификацию. Полученные сведения будут передаваться в МВД в течение суток со дня пересечения мигрантом госграницы, а при наличии технической возможности - в режиме реального времени. "В случае выявления при идентификации иностранного гражданина, изменившего свои установочные данные, въезд которому в РФ ограничен, такой иностранный гражданин подлежит ответственности в соответствии с законодательством РФ", - сказано в законопроекте.

Если будет выявлено, что въезжающий в РФ иностранный гражданин находится в международном или федеральном розыске, сведения о нем будут переданы инициатору розыска.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова ранее сообщала, что в качестве эксперимента ведомство в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах Москвы. Она также напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года на территории страны.