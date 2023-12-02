Автоматический паспортный контроль появится во Внуково и Кольцово в 2024 году

Такая система позволяет сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника, сообщил министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Автоматизированные системы паспортного контроля появятся в аэропортах Внуково и Кольцово (Екатеринбург) в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника. В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово", - сказал он.

Сейчас такая система уже работает в аэропорту Шереметьево. Ранее первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС сообщал, что установить такую систему планируется как минимум в шести аэропортах.

Автоматизированная система паспортного контроля предназначена для автоматического оформления пассажиров с функцией проверки биометрических данных в паспорте с данными владельца. Позволяет проходить паспортный контроль на границе за 30-45 секунд.