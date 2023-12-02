Авиасообщение в аэропорту Мюнхена приостановили из-за снегопада

В DPA сообщили об отмене около 320 из 760 запланированных рейсов

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Авиасообщение в аэропорту Мюнхена будет приостановлено до 12:00 по местному времени (14:00 мск) из-за сильного снегопада. Уже отменено около 320 из 760 запланированных рейсов, передает агентство DPA.

Пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса перед поездкой в аэропорт. Из-за непогоды также пострадало железнодорожное сообщение, особенно в окрестностях Мюнхена. Упавшие деревья заблокировали пути. Первоначально было приостановлено движение поездов на главный вокзал Мюнхена и обратно. В Ульме и Мюнхене пассажирам пришлось ночевать в поездах.

Работу метро, автобусов и трамваев также временно остановили в баварской столице. По данным метеорологической службы Германии, в ближайшее время погода не улучшится. На юге и юго-востоке страны до полудня ожидается снегопад, местами сильный.