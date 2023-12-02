Румыния планирует к 2030 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с 1990 годом

По словам президента Клауса Йоханниса, страна ставит целью быстрое продвижение к климатической нейтральности

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Румыния планирует сократить до 2030 года выбросы углерода на 80% по сравнению с 1990 годом. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы все знаем, что нынешние сокращения выбросов газов с парниковым эффектом на мировом уровне не достигают целей, поставленных в Парижском соглашении, - сказал он. - Климатические изменения и их последствия усиливаются. С каждым днем мы сталкиваемся со все более сложными вызовами <...>. Мы должны укрепить наши устремления в области климата и ускорить реализацию уже принятых климатических обязательств".

"В Румынии - один из самых низких в ЕС уровней выбросов на душу населения, и страна твердо намерена ускорить меры по смягчению климатических изменений, - подчеркнул Йоханнис. - Румыния поставила цель до 2030 года сократить выбросы примерно на 80% против уровня 1990 года и быстро продвигаться к климатической нейтральности".

"Самое позднее в 2050 году национальный энергетический микс Румынии будет состоять на 86% из возобновляемой энергии и дополнен такими видами энергии с сокращенными выбросами углерода, как ядерная энергия", - добавил румынский президент.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.