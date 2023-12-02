Собянин сообщил, что в 77 центрах госуслуг стоят современные диагностические комплексы

Мэр столицы отметил, что комплексами воспользовались больше 700 тыс. раз

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Диагностическими комплексами, которые стоят уже в 77 центрах госуслуг в Москве, воспользовались более 700 тыс. раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Современные диагностические комплексы проверки здоровья стоят уже в 77 центрах госуслуг. <...> Комплексами воспользовались больше 700 тыс. раз начиная с августа 2020-го", - написал Собянин.

По его словам, примерно за семь минут они оценивают уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, пульс и ритм сердца, состав тела и норму калорий.

С помощью сервиса москвичи также могут получить: персональные рекомендации по правильному питанию на семь дней вместе с рецептами; индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению, перечислил мэр.

"Во всех флагманских офисах работает робот-диагност. Он измеряет температуру тела, уровень сахара в крови, объем легких человека и другое. На основе полученных данных дает необходимые рекомендации. Районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы - с 10:00 до 22:00", - добавил Собянин.