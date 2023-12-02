В Херсонской области запустят девять федеральных радиостанций

Речь идет о "Европа плюс", "Русское радио", "Дорожное радио", "Новое радио", "Радиостанция Хит-ФМ", "Радио 7", "Авторадио", "Love radio", "Радио Звезда"

ГЕНИЧЕСК, 2 декабря. /ТАСС/. Девять федеральных радиостанций будут запущены в Геническе Херсонской области, инфраструктура для этого готова. Об этом сообщили ТАСС в Минцифры региона.

"Инфраструктура готова, ждем, когда вещатели закупят оборудование. Минцифры региона поможет с установкой и монтажом приобретенного оборудования", - сказали в министерстве.

Уточняется, что в Геническе готовятся к запуску "Европа плюс", "Русское радио", "Дорожное радио", "Новое радио", "Радиостанция Хит-ФМ", "Радио 7", "Авторадио", "Love radio", "Радио Звезда".