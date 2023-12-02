Мурашко наградил лучших врачей и медсестер России

Из 72 регионов было представлено 3 тыс. номинантов, каждый из них прошел трехэтапный отбор, рассказал министр здравоохранения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко наградил победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также конкурсов "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" и "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения", передает корреспондент ТАСС.

"Всероссийский конкурс врачей и специалистов со средним медицинским образованием - это большая подготовительная работа как участников, так и организаторов. Из 72 регионов было 3 тыс. номинантов, каждый из них прошел трехэтапный отбор - сначала внутри медицинской организации, далее - на этапе региона и дальше - федеральный уровень", - сказал он.

Все победители имеют высокие профессиональные навыки, мастерство, они умеют передавать свои знания молодым специалистам, быстро развиваться и адаптироваться к ситуациям. Это все, что необходимо российской системе здравоохранения, добавил Мурашко.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава России, конкурс "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения" проводился Сеченовским университетом и общественной организацией "Медицинская лига России". Он, как отметил министр, направлен на поддержку молодых преподавателей в возрасте до 39 лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, победителями в номинациях Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" стали 37 человек. Лауреатами конкурса "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения" стали восемь человек.

О мероприятии

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.