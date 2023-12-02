Избиркомы Петербурга и Ленобласти дистанционно помогут ДНР на выборах президента

Председатель СПбИК Максим Мейксин отметил, что при этом избирательные комиссии республики будут работать самостоятельно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Избирательные комиссии Санкт-Петербурга и Ленинградской области помогут выстраивать работу комиссиям в Донецкой Народной Республике дистанционными консультациями. Об этом сообщил председатель СПбИК Максим Мейксин, подчеркнув, что избиркомы республики будут работать самостоятельно.

"В марте они будут работать самостоятельно, безусловно, потому что у нас свои выборные кампании. Другое дело, что дистанционно, конечно, мы будем всячески помогать им точно так же выстраивать работу", - сказал он журналистам на рабочей встрече с членами комиссий ДНР.

Мейксин отметил, что в течение нескольких лет коллеги из Санкт-Петербургской избирательной комиссии и комиссии Ленобласти ездили в ДНР. Большая работа приходила дистанционно: сотрудники избирательных комиссий помогали готовить документы, делились опытом, обучали работе по российскому законодательству.

"Они уже проводили первые выборы по российскому законодательству. Это были первые выборы уже органов власти Российской Федерации на территории новых республик. У них уже такой опыт есть, другое дело, что, конечно, нужно помогать, чтобы этот опыт закрепился", - объяснил Мейксин.

"Законодательное поле Российской Федерации для нас было новое поле. Очень много нюансов, которые нам были незнакомы, а решение принять нужно было, поэтому созванивались мы в телефонном режиме, если заходили в тупиковые какие-то ситуации", - сказала консультант по выборам, председатель территориальной избирательной комиссии №20 избиркома ДНР на территории г. Горловка Марина Довбня.

Ранее члены избирательных комиссий новых регионов РФ приняли участие в работе научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы, которая прошла 30 ноября.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.