В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за снегопада

В период с 09:00 до 21:00 3 декабря в столице и области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 16 м/с, гололедица, снежные заносы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром ожидается в Московском регионе в воскресенье, 3 декабря. Об этом говорится в экстренном предупреждении, распространенном синоптиками Гидрометцентра РФ.

По их данным, в период с 09:00 до 21:00 воскресенья в столице и Подмосковье "ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление ветра восточной четверти с порывами до 16 м/с, гололедица, снежные заносы". В связи с обильными осадками они объявили "оранжевый", то есть предпоследний в колористической шкале погодных опасностей, уровень. Он подразумевает, что "погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".

При этом, согласно прогнозу, предстоящей ночью в столичном регионе ожидается небольшой снег при температуре воздуха до минус 10 градусов в мегаполисе и до минус 13 градусов - по области. Днем в последний день уходящей недели столбики термометров должны показать минус 7 - минус 5 градусов в Москве и от минус 9 до минус 4 градусов - в Московской области.

В настоящее время в столичном регионе отмечается прояснение, в ряде районов из облачности, плотно укрывшей небо с утра, начало проглядывать солнце. Температура воздуха на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет минус 3,8 градуса.