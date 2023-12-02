Выпуск целевиков из вузов Минздрава с 2019 года вырос до более 10 тыс. человек

Директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Людмила Летникова отметила, что заказчиками для 78% целевых мест являются субъекты РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вузы Минздрава России с 2019 года нарастили выпуск целевиков - с 7 тыс. до более 10 тыс. человек. Об этом сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Людмила Летникова.

"Министерство здравоохранения [РФ] наращивает контрольные цифры приема, увеличивая их ежегодно. Если сравнить предыдущие пять лет, то квоты целевого приема увеличились на 46%, и сейчас выпуск, в соответствие с тем, что увеличиваются квоты, тоже увеличивается. Если в 2019 году количество целевиков, [которые] выпускались из всех вузов, подведомственных Минздраву, было 7 тыс. человек, то сейчас - уже более 10 тыс. человек", - сказала она на конгрессе "Национальное здравоохранение".

По словам Летниковой, только целевое обучение как основной критерий может позволить обеспечить субъекты необходимыми кадрами.

"Если в других отраслях целевое обучение составляет 10-20% от бюджетных мест, то в здравоохранении <…> это 75-76% - лечебное дело и педиатрия и 100% - по 49 специальностям ординатуры", - добавила она.

Летникова уточнила, что заказчиками для 78% целевых мест являются субъекты РФ, 80% целевиков обучаются в вузах, подведомственных Минздраву России.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.