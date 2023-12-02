В Москве активные граждане выберут лучшее новогоднее оформление

Голосование проведут с 22 января по 16 февраля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшее праздничное оформление магазинов и ресторанов в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Москва преображается к предстоящему празднику - повсюду уже украшают городские площади, объекты общепита, торговли и услуг. Лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов жители выберут в проекте "Активный гражданин", - написал Собянин.

По его словам, в этом году впервые вместе с традиционным городским конкурсом пройдут 10 окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза. Подать заявку можно с 11 по 28 декабря. Самые яркие объекты попадут в шорт-лист, который составит специальная комиссия. После - с 22 января по 16 февраля - будет голосование горожан.

Каждый сможет выбрать от одного до трех предложенных вариантов. Победителей объявят до 22 февраля, добавил мэр.