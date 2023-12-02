Сергей Собянин и Валерий Фальков стали лауреатами премии "Юрист года"

Награду вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, а также защиту прав и законных интересов граждан и развитие российской юридической науки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков стали лауреатами премии "Юрист года", передает корреспондент ТАСС из Колонного зала Дома союзов, где проходит церемония.

Сергей Собянин награжден в номинации "За защиту социальных и трудовых прав граждан", Валерий Фальков - в номинации "Правовое просвещение".

Награду мэру вручил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "Для меня огромная честь получить такую награду. Сегодня в этом зале собрались люди, которые посвятили всю свою жизнь юридической стезе на благо страны, на благо народа, вы делаете это с огромным профессиональным успехом, душой. И, мне, конечно, очень приятно быть в этом зале", - сказал Собянин.

Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.

С 2009 по 2023 год состоялись 15 церемоний награждения, собравших в общей сложности более 12 тыс. гостей. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило более 80, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.