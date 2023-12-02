По Южной широтной магистрали в Петербурге смогут ездить 49 тыс. автомобилей в сутки

Дорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Пропускная способность Южной широтной магистрали, которая станет дублером кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, составит 49 тыс. автомобилей в сутки, сообщила пресс-служба администрации города.

"По проекту новая трасса на четыре - шесть полос станет дублером южного участка КАД. Пропускная способность новой трассы составит более 49 тыс. автомобилей в сутки. В эксплуатацию Южную широтную магистраль планируется ввести до конца 2027 года", - говорится в сообщении.

Она соединит Волхонское, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского, в перспективе выведет их на Московское шоссе, автомобильную дорогу М-11 "Нева" и федеральную трассу Р-21 "Кола". На участке от Петербургского шоссе до шоссе Подбельского монтируют опоры путепроводов, завозят стройматериалы, металлоконструкции и песок для дорожных насыпей. Специалисты устраивают временные дороги, ливневую канализацию и переустраивают газопроводы. На участке в 7 км уложат дорожное полотно на четыре - шесть полос, построят тротуары и велодорожки, установят шумозащитные экраны, светофоры и остановки. Планируется построить два путепровода через железнодорожные пути Витебского и Балтийского направления, и еще один - в створе Петербургского шоссе.

"Южная Широтная магистраль - один из главных проектов развития транспортного каркаса Санкт-Петербурга. Новая трасса значительно разгрузит южные районы города, в том числе снизит транзитные потоки через Павловск и Пушкин в Ленинградскую область. Также уменьшится нагрузка на железнодорожные переезды в южном направлении", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.