Мурашко заявил об обязательном переходе на электронные медкарты с 2024 года

Министр здравоохранения РФ отметил, что речь идет об электронной медицинской карте "с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Переход на электронные медицинские карты в России со следующего года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты - прим. ТАСС) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. <…> Отказ от бумаги - это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента", - сказал он на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Мурашко пояснил, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту "с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам".

"В целом будущее первичной медико-санитарной помощи - это, конечно же, доступность для населения и отказ от бумаги. <…> Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, - он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение", - добавил министр.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.