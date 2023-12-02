В Севастополе расчистили 207,5 тыс. кв. м территории на субботнике после шторма

Всего участникам акции удалось убрать 300 куб. м мусора

ТАСС, 2 декабря. Участники общегородского субботника, который организовали в Севастополе после штормового ветра, за день расчистили 207,5 тыс. кв. м территории, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора. О планах провести субботник из-за последствий шторма ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пообещав принять в нем участие.

"Всего в субботнике приняли участие несколько сотен человек, они расчистили 207,5 тыс. кв. м территории, собрали порядка 300 куб. м мусора", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил журналистам сам губернатор Михаил Развожаев на субботнике, все основные последствия шторма на центральных улицах ликвидировали городские службы. "Остались дворовые территории и территории, которые либо закреплены за социальными учреждениями, у которых не хватает собственных сил, чтобы навести порядок, либо ни за кем не закреплены. Сегодня на субботник вышло много людей: кто-то убирал общественные пространства, кто-то свои приусадебные участки, дворы", - добавил губернатор.