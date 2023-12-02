С 2016 года более 9 тыс. пострадавших от аварии на ЧАЭС получили медпомощь по линии СГ

Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев отметил, что это стало возможным за счет союзного бюджета

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. пострадавших от аварии на Чернобольской АЭС получили специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь по линии Союзного государства (СГ). Об этом сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на совместной коллегии министерств здравоохранения России и Белоруссии в Москве.

"Я хочу отметить, что с 2016 года реализуются мероприятия по оказанию медпомощи гражданам Беларуси и России, подвергшимся радиационному воздействию - это прежде всего ликвидаторы аварии на Чернобыльской [атомной] электростанции, граждане, проживающие на загрязненных территориях. В период с 2016 года специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь получили 9 733 пациента", - сказал он.

По словам Мезенцева, этим людям оказана реальная помощь, в том числе за счет союзного бюджета: проведены операции по трансплантации почек, сложнейшие хирургические вмешательства при заболеваниях сердца и сосудов, оказана медицинская помощь пациентам с тяжелейшими онкологическими и ортопедическими заболеваниями. "Только в этом году таких пациентов (получили помощь - прим. ТАСС) еще 1 620. В бюджете Союзного государства на 2024 год на эти цели предусмотрены соответствующие, по нашим понятиям, достойные средства", - добавил госсекретарь.