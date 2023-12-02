Медаль "За заслуги в юриспруденции" вручили замминистра юстиции Елене Ардабьевой

Награды также удостоена директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Медаль имени О. Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции" вручили заместителю министра юстиции России Елене Ардабьевой и директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талие Хабриевой, передает корреспондент ТАСС из Колонного зала Дома союзов, где проходит церемония вручения премии "Юрист года".

Эту премию вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие российской юридической науки.

С 2009 по 2023 год состоялись 15 церемоний награждения, собравших в общей сложности более 12 тыс. гостей. Количество лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило более 80, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.

В рамках церемонии награждения лауреатов премии "Юрист года" был дан старт VII Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту. Пройти его можно бесплатно по 12 декабря на сайте "Юрдиктант.рф".