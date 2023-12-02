Умер Герой Советского Союза Александр Солуянов

Ему было 69 лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ТАСС член центрального правления "Союза десантников России" Валерий Юрьев.

"Да, умер", - сказал Юрьев. 19 декабря Солуянову исполнилось бы 70 лет.

Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где тогда еще майор Солуянов командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В мае - июне 1982 года в ходе операции по уничтожению крупных банд мятежников в афганской провинции Парван Солуянов проявил себя как умелый командир, выполнив поставленные задачи без потерь личного состава, захватив более 300 бойцов противника в плен, а также три склада с боеприпасами. В январе 1983 года Солуянов принимал непосредственное участие в операции по уничтожению крупных банд, а в феврале 1984 года батальон под его командованием штурмовал занятые противником господствующие высоты. Несмотря на сильное сопротивление, противника удалось выбить с позиций.