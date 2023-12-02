Участники "Дня белого цветка" в Кирове направят собранные деньги семьям военнослужащих

Поделки к праздничной выставке-продаже подготовили школьники

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Участники праздника благотворительности "День белого цветка" направят собранные во время мероприятий деньги на поддержку семей участников специальной военной операции. Об этом сообщила журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Акция состоялась в Кировском драматическом театре.

"Совершенно потрясающе прошел сегодня благотворительный праздник "День белого цветка". Для нас очень важно, что широкая география [акции] от Калининграда практически до Хабаровска включает Киров как один из регионов, в котором традиционно этот праздник проводился до революции. Сегодня собирали средства в пользу семей [участников] специальной военной операции, множество детей приняли участие в уроках милосердия. И этот резонанс добра, любви, сочувствия, соучастия, мне кажется, отразится на истории всего города", - сказала Громова.

Кировские школьники подготовили поделки к праздничной выставке-продаже. Деньги от продажи изделий направятся на поддержку семьям участников СВО. Участие в открытии акции принял губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Я очень рад, что традицией становится проведение на нашей вятской земле такого доброго и хорошего праздника "День белого цветка". Хочу выразить благодарность Анне Витальевне Громовой за то, что второй год вы выбираете наш город для того, чтобы приобщить большое количество людей к добру, потому что, как мне кажется, добро должно быть "упражнением" с ранних лет. Я очень рад, что очень много маленьких граждан России сегодня здесь присутствуют, которые делали поделки, которые видят, как взрослые пытаются собрать какую-то сумму средств, чтобы кому-то стало лучше. Это "упражнение добром" очень важно, это некий символ возрождающейся духовности на нашей земле", - отметил губернатор.

Впервые "День белого цветка" провели 20 апреля 1911 года в Петербурге, белая ромашка стала эмблемой борьбы с туберкулезом, поскольку отвар этого цветка активно использовали при лечении больных. Акцию, которой уже более 100 лет, патронировала супруга Николая II императрица Александра Федоровна. Вся августейшая семья активно участвовала в акции, дети готовили поделки для продажи. На Вятке (прежнее название Кирова) первый праздник "Белого цветка" прошел в 1911 году в Александровском саду, после чего перешел в уезды и стал ежегодным. Традиция проведения благотворительных мероприятий "Дня белого цветка" возобновилась в России в 2010 году. В Кировской области благотворительное мероприятие впервые в новейшей истории прошло осенью 2022 года.